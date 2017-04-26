Бител: нет никаких гарантий, что Шобухова вернёт призовые Лондонскому марафону

Исполнительный директор Лондонского марафона Ник Бител сообщил, что организаторы соревнований не снимают своих требований с россиянки Лилии Шобуховой вернуть призовые, но никаких гарантий возврата денег нет. Российская легкоатлетка с 2009 по 2011 год получила от организаторов марафонов в Лондоне и Чикаго приблизительно $ 1,5 млн.

Шобухова была дисквалифицирована на два года в апреле 2014-го и должна была получить право выступать в январе 2015-го, однако в июне 2015 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне утвердил мировое соглашение между Международной ассоциацией легкоатлетических федераций и Всероссийской федерацией лёгкой атлетики о сроках дисквалификации спортсменки — 3 года 2 месяца, который 24 августа, по решению Всемирного антидопингового агентства, был сокращён на 7 месяцев.

«Этот процесс требует много времени. Мы наняли российских адвокатов и стараемся продвигать ход дела как можно быстрее. Но даже если решение суда будет на нашей стороне, нет никаких гарантий, что мы получим деньги», — цитирует Битела Inside the Games.