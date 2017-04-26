Директор «Енисея»: все поездки сборной России – за счёт ФХМР

Директор «Енисея» Валерий Кузовов прокомментировал то, что ни один из заявленных в сборную России по хоккею с мячом игроков красноярского клуба не явился на учебно-тренировочный сбор в Сочи, который проходит с 24 апреля по 3 мая.

«К нам пришел вызов из ФХМР, где было написано: «Командируйте на УТР сборной России по хоккею с мячом… пять человек… Все расходы за ваш счет. Главный тренер Сергей Мяус». Мы обратились к тренеру, и я объяснил Сергею Анатольевичу, что мы можем, согласно законодательству, только сохранить за игроками заработную плату и рабочее место на время вызова в сборную. Но, согласно договору с ФХМР, расходы сборной России делятся следующим образом: то, что касается проезда, несёт ФХМР, что касается проведения самого сбора — это расходы минспорта. И 19 апреля в министерстве спорта Красноярского края появилось письмо, в котором мы просили нашего министра спорта Сергея Алексеева профинансировать расходы, связанные с дорогой.

В министерстве спорта мне ответили: «У нас таких денег нет». В смете минспорта Красноярского края этого мероприятия нет. За неделю найти такие деньги невозможно. Речь идет о сумме примерно 120-150 тысяч рублей. Министерство спорта планирует свои расходы, значит, эти сто с лишним тысяч рублей они должны у кого-то забрать? Ведь в смете этого мероприятия не было, а расходы планируют. Относительно того, почему бы хоккеистам не поехать за свой счет, раз такая проблема, – за ребят я отвечать не могу. Но… как это — сборная России поедет за свой счёт?! Я вообще не понимаю, как человек, которого уважают, может взять и поехать в расположение сборной России за свой счёт. Это самозванец, получается! Если организация не в состоянии провести… Ещё раз повторю, у нас прописано: расходы несёт ФХМР. Если у неё денег нет — то не нужно проводить этот сбор! Или с шапкой пойти по кругу? Нужно было рассчитать заранее, и, если денег мало, то решить: ребята, будем проводить или нет? Но каждый должен свои обязательства выполнять», — передаёт слова Кузовова корреспондент «Чемпионата» Ника Песчинская.