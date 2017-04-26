Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В. Курбатов: тяжёлые нагрузки и ненужная терапия Чёгина отразились на дочери

26 апреля 2017, среда. 16:40. Другие

Владимир Курбатов, отец легкоатлетки Натальи Курбатовой, которая умерла в возрасте 29 лет, предположил, что на здоровье дочери негативно сказалась система подготовки Виктора Чёгина. Наталья выигрывала чемпионат России по полумарафону. На международной арене лучшим результатом Курбатовой стало 13-е место на чемпионате мира по бегу на шоссе 2006 года. Чёгин был пожизненно дисквалифицирован за нарушения антидопинговых правил.

«Система Виктора Чёгина действительно не лучшим образом сказалась на здоровье Наташи. Жаль, что в самый сложный период жизни она не сообщила родителям о своих проблемах. На расстоянии мы не могли понять дочь — слишком далеко находились от неё. В полутора тысячах километров от Саранска никак не могли узнать ситуацию. А Наташа молчала, всё держала в себе. Будь я рядом, безусловно, предпринял бы какие-нибудь действия и, возможно, спас бы дочь от смерти. Хотя зачем сейчас об этом говорить…

Возможно, Наташе следовало остаться у Арапова, поскольку у него более человечный подход к подопечным. Помню, однажды на совместной тренировке у нас с дочерью состоялась беседа. Наташа рассказала, каких результатов хочет добиться в спорте. Собирается выиграть то-то и то-то… Цели перед собой ставила глобальные. Я пытался объяснить, что нужно думать не о результатах, а получать удовольствие от лёгкой атлетики, любить своё дело. А пока лучше сделать паузу, вылечить травмы, взвесить все «за» и «против». Мол, посмотри на меня, я до сих пор люблю спорт, потому что бегаю для себя. А у тебя эта любовь отсутствует. Мне нужны не твои результаты, а чтобы ты выросла хорошим специалистом и человеком.

Мы бегали вместе с первого класса. У неё была очень хорошая база. Я думал, с такой подготовкой человека вообще невозможно сломать. Но тяжёлые нагрузки и ненужная терапия всё-таки отразились на дочери. Видимо, Виктор Михайлович Чёгин решил, что знает о лёгкой атлетике абсолютно всё. Но оказалось, далеко не всё, особенно в части беговых дисциплин. Наверное, рядом не было специалиста, который мог бы подкорректировать работу знаменитого тренера, сказать, что в беге и спортивной ходьбе совершенно разные нагрузки. Это касается и физической энергии, и психологического напряжения, и эмоций… Ходьба и бег по-разному воздействуют на организм, и требуется различное восстановление… Кроме того, пульсовая нагрузка, отталкивание, приземление — всё разное. Данные дисциплины никак нельзя сравнивать», — цитирует Курбатова «Столица С».

Источник: Столица С Сообщить об ошибке
Новости. Другие
26 апреля 2017, среда
17:05 26 апреля стартует RC44 Championship Tour с участием Bronenosec Sailing Team
16:40 В. Курбатов: тяжёлые нагрузки и ненужная терапия Чёгина отразились на дочери
16:21 Далалоян: когда меня вынуждают делать так же, как все, я сопротивляюсь
15:48 Лихачёв стал новым главным тренером ХКМ «Водник»
15:39 Мальков вышел в 1/8 финала чемпионата Европы по бадминтону в Колдинге
14:40 Россия лишена золота ЧМ-2013 в эстафете 4х400 м из-за допинга у Кривошапки
14:33 Директор «Енисея»: все поездки сборной России – за счёт ФХМР
13:38 ВАДА ответило на критику Мутко о «туринаболе, который можно найти в кофе»
12:55 Бител: нет никаких гарантий, что Шобухова вернёт призовые Лондонскому марафону
12:52 Абрамов: МФК «Спартак» рассчитывал на большее — играть в финале как минимум
12:33 Губерниев: Шипулин из Пхёнчхана без личной золотой медали не вернётся
12:27 Ефимова со своей командой проведёт два трёхнедельных сбора на Кипре
11:37 Состоялась премьера фильма «RideThePlanet: Западный Кавказ»
11:06 Мяус: не знаю, кого хотел подставить «Енисей», но подставил прежде всего ребят
10:38 Созыкин и Грибанов – девятые после стартового дня «Йерской регаты» в «470»
10:26 Янко: думаю, к началу сезона вопрос с дисквалификацией тренеров урегулируют
09:49 Борец Богомоев будет переведён в Иркутскую областную клиническую больницу
09:46 Таов: победа на ЧЕ по дзюдо никому из сборной не гарантирует участие в ЧМ
09:41 Экс-глава оргкомитета ОИ-2016 Нузман стал членом комиссии МОК по ОИ-2020
09:33 Селби выигрывает у Фу, Дин Джунху — у О'Салливана в 1/4 финала ЧМ по снукеру
09:21 Navigator Sailing Team выиграла второй этап Национальной парусной лиги
09:18 Россияне заняли весь пьедестал на турнире по выездке в Ратомке
00:24 Дьяченко: допустили с припиской — доказать не можем, но всё равно вам не верим
25 апреля 2017, вторник
23:34 МОК создал службу безопасности для защиты от хакеров
23:07 Две российские смешанные пары вышли в 1/8 финала ЧЕ по бадминтону
22:38 Карякин обыграл Топалова в пятом туре шахматного мемориала Гашимова
22:35 В мужском чемпионате России по гандболу определилась первая пара полуфиналистов
22:08 Цуканов: «Спартак» снова третий, сезон не удался
21:35 «КПРФ-д» выиграл ЧР по мини-футболу среди команд Высшей лиги
21:26 О´Салливан: я был удивлён, когда узнал, что бег может заменить антидепрессанты
20:55 «ВВА-Подмосковье» выиграл первый тур ЧР по регби-7
20:17 Феллине выиграл «разделку» в прологе «Тура Романдии»
19:08 Россияне обыграли словенцев на групповом этапе ЧМ по кёрлингу в миксте
18:10 Мини-футбольный «Спартак» завоевал бронзу ЧР в Высшей лиге
17:58 Количество женщин в комиссиях МОК возросло на 70 % по сравнению с 2013 годом
16:52 Гамба: у сборной России по дзюдо в каждом весе по 3-4 потенциальных чемпиона
16:30 Эдер Лима: у сборной России есть все шансы выиграть ЧЕ-2018 по мини-футболу
15:59 Россиянин Сирант с победы стартовал на чемпионате Европы по бадминтону
14:18 Аршавин: пик популярности футзала в России пришёлся на времена Ерёменко и Белого
14:04 Определён состав сборной России по художественной гимнастике на этап КМ в Баку
14:02 Около 1,5 тыс. допинг-проб были уничтожены по указанию Родченкова
12:57 Гараничев: мы с Гроссом понимаем друг друга в вопросах индивидуального подхода
12:10 Дьяченко: нравится, как «Спартак» играет, особенно первые 20 минут каждого матча
11:10 Опубликованы видео, на которых ученицы Тутберидзе исполняют четверные прыжки
10:34 Объявлен состав сборной России на ЧЕ по вольной и женской борьбе
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?
Анатолий Хованцев
361 (8%)
Николай Лопухов
90 (2%)
Дмитрий Губерниев
907 (20%)
Валерий Польховский
389 (9%)
Леонид Гурьев
71 (2%)
Павел Ростовцев
299 (7%)
Владимир Королькевич
152 (3%)
Виталий Мутко
702 (16%)
Александр Тихонов
428 (10%)
Магдалена Нойнер
1072 (24%)
Проголосовало: 4471
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+