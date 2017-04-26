В. Курбатов: тяжёлые нагрузки и ненужная терапия Чёгина отразились на дочери

Владимир Курбатов, отец легкоатлетки Натальи Курбатовой, которая умерла в возрасте 29 лет, предположил, что на здоровье дочери негативно сказалась система подготовки Виктора Чёгина. Наталья выигрывала чемпионат России по полумарафону. На международной арене лучшим результатом Курбатовой стало 13-е место на чемпионате мира по бегу на шоссе 2006 года. Чёгин был пожизненно дисквалифицирован за нарушения антидопинговых правил.

«Система Виктора Чёгина действительно не лучшим образом сказалась на здоровье Наташи. Жаль, что в самый сложный период жизни она не сообщила родителям о своих проблемах. На расстоянии мы не могли понять дочь — слишком далеко находились от неё. В полутора тысячах километров от Саранска никак не могли узнать ситуацию. А Наташа молчала, всё держала в себе. Будь я рядом, безусловно, предпринял бы какие-нибудь действия и, возможно, спас бы дочь от смерти. Хотя зачем сейчас об этом говорить…

Возможно, Наташе следовало остаться у Арапова, поскольку у него более человечный подход к подопечным. Помню, однажды на совместной тренировке у нас с дочерью состоялась беседа. Наташа рассказала, каких результатов хочет добиться в спорте. Собирается выиграть то-то и то-то… Цели перед собой ставила глобальные. Я пытался объяснить, что нужно думать не о результатах, а получать удовольствие от лёгкой атлетики, любить своё дело. А пока лучше сделать паузу, вылечить травмы, взвесить все «за» и «против». Мол, посмотри на меня, я до сих пор люблю спорт, потому что бегаю для себя. А у тебя эта любовь отсутствует. Мне нужны не твои результаты, а чтобы ты выросла хорошим специалистом и человеком.

Мы бегали вместе с первого класса. У неё была очень хорошая база. Я думал, с такой подготовкой человека вообще невозможно сломать. Но тяжёлые нагрузки и ненужная терапия всё-таки отразились на дочери. Видимо, Виктор Михайлович Чёгин решил, что знает о лёгкой атлетике абсолютно всё. Но оказалось, далеко не всё, особенно в части беговых дисциплин. Наверное, рядом не было специалиста, который мог бы подкорректировать работу знаменитого тренера, сказать, что в беге и спортивной ходьбе совершенно разные нагрузки. Это касается и физической энергии, и психологического напряжения, и эмоций… Ходьба и бег по-разному воздействуют на организм, и требуется различное восстановление… Кроме того, пульсовая нагрузка, отталкивание, приземление — всё разное. Данные дисциплины никак нельзя сравнивать», — цитирует Курбатова «Столица С».