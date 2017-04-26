26 апреля стартует RC44 Championship Tour с участием Bronenosec Sailing Team

26 апреля в Сотогранде (Испания) стартует первый этап нового сезона RC44 Championship Tour, на котором команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга предстанет в обновлённом составе.

В состав экипажа вошли Кирилл Фролов – рулевой; Кэмерон Данн – тактик; Алексей Кулаков – баковый; Егор Терпигорев – гриндер; Виктор Серёжкин – триммер стакселя; Павел Карачов – триммер генакера; Александр Екимов – триммер грота; Пьетро Мантовани – питмэн.

Команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга выступает в классе RC 44 с 2013 года. В 2014-м команда завоевала титул чемпионов мира в этом классе, а в 2015-м – серебряную медаль чемпионата мира. Кроме этого, «Броненосец» располагает медалями высшего достоинства RC44 Champion ship Tour по итогам сезонов-2014 и 2015. В Сотогранде в 2015 году «Броненосец» одержал победу, а в 2016 году стал пятым.

«Безусловно, для меня переход в серию такого серьёзного класса, как RC44, является вызовом, но опыт команды и хорошая атмосфера на борту очень помогают, — сказал Кирилл Фролов. — С точки зрения технических моментов управления такой яхтой, здесь, конечно, много нюансов, но мы хорошо поработали на сборе и готовы выходить на старт».

В 2017 году этап в Сотогранде собрал восемь экипажей. Под российским флагом кроме «Броненосца» будут соревноваться Team Nika и «Катюша».

Расписание RC44 Championship Tour 2017:

Sotogrande cup. Сотогранде, Испания (27 апреля – 30 апреля).

Porto Cervo cup. Порто-Черво, Италия (29 июня – 2 июля).

Чемпионат мира RC44 2017. Марстранд, Швеция (9 августа — 13 августа).

Cascais cup. Кашкайш, Португалия (28 сентября — 1 октября).

Lanzarote cup, Пуэрто Калеро, Испания (23 октября — 27 октября).