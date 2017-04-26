Сборная России по кёрлингу в экстра-энде обыграла словаков на ЧМ в дабл-миксте

Сборная России в своём пятом матче на чемпионате мира по кёрлингу в дабл-миксте в Летбридже (Канада) в экстра-энде одолела команду Словакии со счётом 9:8. Действующие чемпионы мира в этой дисциплине Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали четвёртую победу в пяти встречах. В ночь с 26 на 27 апреля по московскому времени россияне сыграют со сборной Новой Зеландии.

Кёрлинг. Дабл-микст. Чемпионат мира. Летбридж, Канада

Россия – Словакия – 9:8 ЭЭ (3:0, 0:1, 2:0, 0:3, 0:1, 3:0, 0:2, 0:1, 1:0).