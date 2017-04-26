Макларен: спрашиваю себя, а есть ли у МОК и ВАДА желание что-то менять?

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен, выступая на заседании спортивного комитета парламента Германии, усомнился в желании Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета реформировать существующую антидопинговую систему.

«Я старался избегать публичных оценок того, как международное спортивное сообщество должно реагировать на выводы, сделанные в моём докладе. Но то, что сделано по его итогам, всё больше расстраивает меня с каждым днём.

Надеюсь, сегодняшняя встреча станет первым шагом на пути к сотрудничеству и созданию совместного плана действий. Я разочарован отсутствием у МОК и ВАДА общих целей и действий по изменению ситуации. Иногда я спрашиваю себя, а есть ли у них вообще желание что-то менять?" — приводит слова Макларена AFP.