Хёрманн: Пхёнчхан не должен стать вторым Рио-де-Жанейро в плане допуска россиян

Глава немецкого олимпийского спортивного союза Альфонс Хёрманн, выступая на заседании комитета по спорту парламента Германии, выразил надежду, что российские спортсмены в большинстве своём не будут допущены до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Для нас было немыслимо, что россияне выступали на Играх в Бразилии в таком большом составе. В этом смысле Пхёнчхан ни в коем случае не должен стать вторым Рио-де-Жанейро. В антидопинговой борьбе не может быть компромиссов», — цитирует Хёрманна официальный сайт парламента Германии.