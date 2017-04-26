Альбазини выиграл первый этап «Тура Романдии»

В Швейцарии состоялся первый этап многодневной велогонки Мирового тура «Тур Романдии». Дистанцию 173,3 км первым преодолел швейцарец Михаэль Альбазини из команды Orica-Scott.
Велошоссе. «Тур Романдии». Швейцария
Первый этап. Эгль – Шампери. 173,3 км
1. Михаэль Альбазини (Швейцария, Orica-Scott) — 4:33.10
2. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates) +0 секунд
3. Хесус Эррада (Испания, Movistar) +0
Лидером общего зачёта по итогам пролога и первого этапа остался итальянец Фабио Феллине из Trek-Segafredo.