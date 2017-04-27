Дрёмин и Грачёв вышли во второй круг чемпионата Европы по бадминтону в Дании

В Колдинге (Дания) продолжается чемпионат Европы по бадминтону. Россияне Евгений Дрёмин и Денис Грачёв вышли во второй круг соревнований в парном разряде, обыграв украинцев Геннадия Натарова и Артёма Почтарёва со счётом 2:0 (21:12, 21:14).
В стартовом раунде потерпели поражения дуэты Константин Абрамов / Александр Зинченко и Екатерина Болотова / Алина Давлетова.
В женском одиночном разряде Евгения Косецкая оказалась сильнее венгерки Агнеш Короши – 2:0 (21:10, 21:7). В мужском одиночном разряде Сергей Сирант уступил французу Брису Леверде 1:2 (18:21, 21:16, 18:21).