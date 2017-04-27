Неборако победила в сольной технической программе на ЧР по синхронному плаванию

Анисия Неборако победила в сольной технической программе на чемпионате России по синхронному плаванию в Рузе с результатом 90,7019 балла. Второй стала Екатерина Игнатьева (90,0692), третьей – Александра Аштаева (86,5865).
В произвольной программе у групп победу одержала первая команда Москвы (Мая Гурбанбердиева, Майя Дорошко, Варя Креопалова, Дарья Кулагина, Милена Маретич, Алёна Матвиенко, Карина Ташагаджиева, Софья Титова) — 95,4333 балла. Второе место заняла вторая команда Москвы (93,4333), третье – команда Московской области (92,6667).
В комбинированной произвольной программе победили спортсменки первой команды Москвы (Татьяна Гайдай, Мая Гурбанбердиева, Майя Дорошко, Дарья Исламова, Варя Креопалова, Дарья Кулагина, Алёна Матвиенко, Альфия Нигматулина, Кира Снисаренко, Софья Титова) — 95,4000 балла. Второй стала команда Москва-3 (93,2333), третьей – команда Московской области (92,3000).