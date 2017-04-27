Кравцов: решение по главному тренеру сборной РФ по биатлону примет Колобков

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщил, что старшие тренеры женской сборной России Виталий Норицын и Валерий Медведцев продолжают занимать свои посты, а также сказал, что решение о будущем должности главного тренера сборной России по биатлону будет принято министром спорта России Павлом Колобковым.

«Они работают, защищают свои конспекты, не надо ничего объявлять на сегодняшний день. Пока люди не сделают то, что им было предписано в кабинете директора центра, никто из новых специалистов работать не будет.

Решение по главному тренеру примет министр спорта. Павел Анатольевич Колобков сказал, что все заявления федераций зимних видов спорта, кто поспешил их объявить, – это профанация, которая пока только является мнением федераций.

Все эти вопросы пройдут через процедуру утверждения, как положено и предписано законом Российской Федерации. Предложения могут иметь место, но будет оно так или нет, можно будет говорить после того, как выйдет приказ министра спорта о назначении главного тренера", — цитирует Кравцова «Р-Спорт».