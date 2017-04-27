Поздняков о словах Хёрманна: в сухом остатке будут только факты

Первый вице-президент Олимпийского комитета России, руководитель олимпийской делегации России на Играх-2018 Станислав Поздняков оценил перспективы участия сборной России в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«В этот год сплошные вызовы для всей страны. Вся ситуация, которая происходит, создаёт дополнительную нервозность как федерациям, так и спортсменам. Я с оптимизмом смотрю на перспективу участия сборной России в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Надеюсь, что все вопросы, связанные с РУСАДА, со взаимодействием с ВАДА, МОК, будут реализованы. Идёт ежедневная кропотливая работа по этой тематике. Я уверен, что к старту Игр мы придём с результатами, которые будут удовлетворять все стороны», — цитирует Позднякова «Р-Спорт».

Также Поздняков прокомментировал заявление главы Немецкого олимпийского спортивного союза Альфонса Хёрманна, назвавшего «немыслимым» то, что такое большое количество российских спортсменов выступило на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Хёрманн сказал, что «подобное не должно повториться на Играх-2018».

«Это мнение человека, который занимает определённую позицию. В сухом остатке будут только факты. А факты говорят о следующем. В Рио решение по участию спортсменов принимали международные федерации. В этом направлении мы работаем с международными федерациями. Мы хотим знать, как международные федерации оценивают нашу ситуацию, как они оценивают усилия, которые предприняла Россия. А Россия предприняла громадные усилия за последний период в части борьбы с допингом. Я уверен, что международные федерации должны сформировать определённые критерии, которым должны соответствовать наши потенциальные олимпийцы. Мы должны выполнить их и спокойно участвовать в Играх в Пхёнчхане», — цитирует Позднякова «Р-Спорт».