МОК выделит $ 25 000 Международной федерации бенди

Международный олимпийский комитет выделит $ 25 тыс. Международной федерации бенди (FIB) для поддержки программы развития этого вида спорта, сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Президент FIB и ФХМР Борис Скрынник получил соответствующее письмо от главы МОК Томаса Баха.

«В 2017 году МОК открывает программу развития международных федераций. Поэтому я с удовольствием подтверждаю, что в этом году МОК выделит 25 тысяч долларов Международной федерации бенди для развития вашей программы. Мы верим, что эта финансовая помощь будет большим вкладом в поддержку вашего проекта с целью дальнейшего развития вашего вида спорта и ваших спортсменов», – говорится в письме.