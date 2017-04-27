Цветков: решение объединить группы Гросса и Падина позитивное, я поддерживаю

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о своём отношении к слиянию групп Рикко Гросса и Андрея Падина в мужской сборной России на олимпийский сезон.

«В принципе, положительно, потому что со всеми этими ребятами я очень хорошо знаком. Мы вместе выступали в юниорских и молодёжной командах. Весь сезон проводим вместе, у нас хорошие отношения, поэтому решение СБР позитивное, я его поддерживаю.

Мне кажется, летом это добавит дополнительной мотивации и азарта в тренировках. Всё-таки, когда команда готовится полным составом, особенно в конце подготовительного периода осенью, это должно пойти на пользу.

В том плане, что ты соревнуешься не сам с собой, а с ребятами, которые также показывают хорошие результаты, и можно сравнить с ними свою форму", – цитируют Цветкова «Известия».