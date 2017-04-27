БОК снял с легкоатлетки Дынековой обвинения в употреблении допинга

Болгарский олимпийский комитет (БОК) снял с легкоатлетки Сильвии Дынековой обвинения в употреблении допинга, сообщает Trud.

«Дисциплинарная комиссия не обнаружила доказательств нарушения антидопинговых правил со стороны Дыненковой», — говорится в официальном заявлении БОК.

«Я рада, что доказала, что стране нет причин мной стыдиться и что я добилась своих результатов честным трудом, а не благодаря мошенничеству», — отметила Дынекова.

Также сообщается, что болгарская федерация лёгкой атлетики имеет возможность обжаловать решение БОК в течение 14 дней. Дынекова была отстранена от ОИ-2016 после того, как в её допинг-пробе, взятой во внесоревновательный период, были обнаружены следы эритропоэтина.