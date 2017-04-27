IJF перенесла юниорский ЧМ по дзюдо 2017 года из КНДР в Хорватию

Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение перенести юниорский чемпионат мира 2017 года из Пхеньяна (КНДР) в Загреб (Хорватия), сообщает пресс-служба организации.

В качестве причин такого решения называется низкая доступность КНДР для воздушных перелётов, низкий уровень безопасности участников и их имущества, сложности общения КНДР с остальным миром и возможные сложности с прямыми трансляциями турнира.

Таким образом, юниорский чемпионат мира по дзюдо пройдёт с 18 по 22 октября в Хорватии.