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IJF перенесла юниорский ЧМ по дзюдо 2017 года из КНДР в Хорватию

27 апреля 2017, четверг. 17:33. Другие

Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение перенести юниорский чемпионат мира 2017 года из Пхеньяна (КНДР) в Загреб (Хорватия), сообщает пресс-служба организации.

В качестве причин такого решения называется низкая доступность КНДР для воздушных перелётов, низкий уровень безопасности участников и их имущества, сложности общения КНДР с остальным миром и возможные сложности с прямыми трансляциями турнира.

Таким образом, юниорский чемпионат мира по дзюдо пройдёт с 18 по 22 октября в Хорватии.

Источник: Международная федерация дзюдо Сообщить об ошибке
Новости. Другие
27 апреля 2017, четверг
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