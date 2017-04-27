Сутовский выиграл шахматный турнир имени Карпова, Наер — второй

Израильский гроссмейстер Эмиль Сутовский стал победителем международного шахматного турнира имени Анатолия Карпова, который завершился в посёлке Пойковском Ханты-Мансийского автономного округа.

Сутовский набрал 7 очков в 9 партиях и опередил по дополнительным показателям россиянина Евгения Наера, в активе которого также 7 баллов. Замкнул тройку призёров украинский шахматист Антон Коробов, набравший 6 очков.

Россияне Эрнесто Инаркиев занял четвёртое место (5 баллов), Дмитрий Яковенко стал пятым (4 балла), а Даниил Дубов — девятым (3 балла).