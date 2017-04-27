Корейские лыжники дисквалифицированы на 6 месяцев за употребление алкоголя

Федерация лыжного спорта Южной Кореи приняла решение о дисквалификации четырёх лыжников сроком на шесть месяцев, сообщает Inside the Games. Поводом для наказания послужило употребление спортсменами алкоголя во время зимних Азиатских игр, проходивших в феврале 2017 года в Саппоро (Япония). Лыжники признались, что выпили по две банки пива.

По данным источника, национальная федерация вынесла столь суровое решение, чтобы предотвратить употребление корейскими спортсменами спиртного на международных соревнованиях в будущем.