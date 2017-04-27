Кюнг победил на втором этапе веломногодневки «Тур Романдии», Кузнецов — 21-й

Швейцарец Штефан Кюнг из команды BMC Racing победил на втором этапе веломногодневки Мирового тура «Тур Романдии». В общем зачёте лидирует итальянец Фабио Феллине.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур Романдии»
Второй этап. Шампери — Булле. 136 км
1. Штефан Кюнг (Швейцария, BMC Racing) — 3:33.15.
2. Андрей Гривко (Украина, Astana Pro Team) — то же время.
3. Сонни Колбрелли (Италия, Bahrain-Merida) — +0.20...
21. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)...
56. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)
71. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)...
100. Сергей Чернецкий (Россия, Astana Pro Team)...
121. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin).
Общая классификация. После второго этапа
1. Фабио Феллине (Италия, Trek – Segafredo) – 8:12.42.
2. Максимилиан Шахман (Германия, Quick-Step Floors) – +0.08.
3. Хесус Эррада (Испания, Movistar)...
47. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – +0.34...
54. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +0.42...
69. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +2.03...
90. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +6.04...
103. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +9.35.