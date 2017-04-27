О’Салливан: не собираюсь завершать карьеру из-за отсутствия побед на турнирах

Пятикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан заявил, что не собирается завершать карьеру. Накануне он проиграл Дину Джунху в 1/4 финала чемпионата мира в Шеффилде.

«Мне нравится то, что я делаю. Так почему я должен уходить из снукера? Это лучший год в моей жизни, но я не выиграл много турниров. Задаюсь вопросом, связано ли это как-то между собой. Впрочем, я никогда не гнался за рекордами, так что не собираюсь завершать карьеру из-за отсутствия побед на турнирах. Продолжу играть, поскольку мне это нравится», — приводит слова О’Салливана BBC.