Селби уступает Джунху в полуфинале ЧМ по снукеру после первой сессии

Англичанин Марк Селби уступает китайцу Дину Джунху со счётом 3:5 после первой сессии в полуфинале чемпионата мира по снукеру, проходящего в Шеффилде. Селби, который является действующим чемпионом мира, и Джунху продолжат разыгрывать путёвку в финал завтра, 28 апреля.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд (Англия)

Полуфиналы

Марк Селби (Англия) — Дин Джунху (Китай) — 3:5 (после первой сессии).

Во второй полуфинальной паре сражаются шотландец Джон Хиггинс и Барри Хоукинс из Англии. Максимальное количество фреймов — 33.