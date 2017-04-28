Майорова: четыре представителя России в 1/4 финала ЧЕ — это хорошо

Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова подвела итоги выступления своей команды в третий игровой день чемпионата Европы в Колдинге.

«Иванов/Созонов, несмотря на счёт, играли хорошо. Просто у соперников сегодня был хороший день — играли на кураже. Всё получалось у них. Такого количества перелётов волана с касанием троса, мне кажется, нам никто ещё не играл. Кроме того, они имели преимущество в мягкой игре на сетке. Мы всё время старались переломить игру и отодвинуть соперника от сетки жёсткими ударами, но это получилось только во второй и третьей партии, что и принесло победу. Был хороший матч.

Мальков был очень вялый. Он не любит играть ночью, но здесь как раз такие условия. Не сумел себя настроить, не было взрыва, скорости. А без этого трудно создать инициативу с таким серьёзным противником. Микст Дремин/Димова сыграли в свою силу. Были ошибки по тактике, но на счастье, немцы тоже много ошибались. Женя Косецкая – молодец: выдержала тяжёлый матч с болгаркой Линдой Зечири. Старалась, когда уставала, уходила от тактического рисунка игры, но всё дорабатывала желанием и силой воли. Надеюсь, на завтрашний матч успеет восстановиться. Вообще, по итогам можно сказать: четыре представителя России в восьмёрке сильнейших на чемпионате Европы – это хорошо», — приводит слова Майоровой официальный сайт Национальной федерации бадминтона.