Париж примет чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2020 года

Совет Европейской легкоатлетической ассоциации утвердил Париж (Франция) в статусе организатора чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба организации. Дата проведения соревнования пока не уточняется.

В 2018 году чемпионат Европы по лёгкой атлетике пройдёт в Берлине (Германия) с 7 по 12 августа.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила ряду российских спортсменов принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Однако сборная России не сможет принять участие в предстоящем командном чемпионате Европы, который состоится в Лилле (Франция).