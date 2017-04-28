Бутов: у нас почти нет конкурентоспособных атлетов в недавно успешных видах

Член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики Михаил Бутов заявил, что российская лёгкая атлетика нуждается в больших изменениях, чтобы соответствовать требованиям IAAF. Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

«Мировая лёгкая атлетика меняется, и происходит это достаточно быстро. Конечно, в отличие от IAAF, у нас не было времени на проведение таких быстрых изменений в ноябре 2015-го. К сожалению, по отношению к нам поступили излишне жёстко. Но сейчас-то нам не нужно ждать, когда ещё о чем-то спросит или потребует рабочая группа IAAF. Нужно представить всем членам нашей федерации, тренерам, спортсменам рассчитанную и измеримую программу действий по созданию Честной Лёгкой Атлетики. И её жёстко выполнять. А возвращение ВФЛА в члены IAAF станет в этом случае не целью, а результатом нашей деятельности. Если действовать иначе, то, даже вернувшись в IAAF, боюсь, нам нечего будет предъявить в смысле результатов легкоатлетическому миру и своим болельщикам.

Большое количество допинговых случаев в нашей стране было порождено во многом серьёзным отставанием в области научных, тренировочных методик, организации спортивного питания, формирования культуры и техники движений. Другой серьёзной причиной стала система мотивации тренеров и спортсменов. Оба этих основных фактора стали причиной возникшего отставания нашей лёгкой атлетики во многих её видах. Это, а не особый допинг-контроль к нашим спортсменам, как продолжают утверждать некоторые тренеры. Усиленное внимание и контроль стали следствием нашей ситуации. А в результате мы на сегодня практически не имеем конкурентоспособных на мировой арене взрослых атлетов в недавно успешных видах, особенно у женщин (все средние и длинные дистанции, тройной прыжок, метание молота)”, — цитирует Бутова «Лёгкая атлетика России».