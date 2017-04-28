Мутко: какие могут быть вопросы к нашей федерации лёгкой атлетики?

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение Международной ассоциации лёгкой атлетики допустить российских спортсменов в возрасте до 16 лет к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Это всё равно движение вперёд, мы это всячески поддерживаем. Допуск под нейтральным флагом, участие молодёжи, ветеранов — это движение в сторону нормального восстановления нашей лёгкой атлетики.

Какие могут быть вопросы к нашей федерации? Всё, что нам было рекомендовано, сделано: телефоны доверия, правила борьбы с допингом, дополнительные санкции — всё, что она могла сделать, сделала. Будем надеяться, что движение вперёд продолжится", — цитирует Мутко «Интерфакс».