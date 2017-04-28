Коган: Ковтун ещё не может похвастаться стабильным исполнением сложных элементов

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган на пресс-конференции по итогам международного сезона прокомментировал неудачные результаты Максима Ковтуна.

«Что произошло с Ковтуном? Сложно сказать, что происходит со спортсменом, когда он показывает неудовлетворительные результаты. Тренировался вроде неплохо. Наверное, это связано с нервами. Нужна стабильность исполнения сложных элементов.

Пока что Максим не может похвастаться тем, что стабильно исполняет сложные элементы. Пока он исполняет два-три четверных прыжка, некоторые спортсмены делают пять. Думаю, что это всё связано в том числе с работой на тренировочном процессе. Надо готовиться к тому, что будут сложности, например трещины на льду. Но это же никого не интересует и не освобождает от ответственности. Думаю, что и Женя Медведева попадала в трещины", — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.