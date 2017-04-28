Фигуристка Радионова перешла из группы Гончаренко к тренеру Буяновой

Серебряный призёр чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира—2015 российская фигуристка Елена Радионова перешла из группы Инны Гончаренко к тренеру Елене Буяновой, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. В нынешнем сезоне Радионова стала пятой на чемпионате России.

«Спортсменка написала официальное заявление о переходе к новому тренеру в ФФККР, предварительно уладив все вопросы с прежним тренером Инной Гончаренко и новым — Еленой Буяновой», — говорится в сообщении.