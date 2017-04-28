Тюмень примет этап Кубка мира по биатлону в следующем сезоне

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг, выступая на совместной конференции IBU, Европейского вещательного союза и компаний-правообладателей телевизионных прав в Праге, сообщил, что Тюмень примет финальный этап Кубка мира по биатлону в 2018 году.

«На генеральной ассамблее зимних видов спорта мы пришли к общему мнению, что соревнования в России, запланированные на 2018 год, должны пройти согласно календарю, несмотря на отсутствующую аккредитацию РУСАДА. Тюмень примет финал Кубка мира, если только две рабочие группы не принесут нам большие плохие новости по поводу Олимпиад в Ванкувере и Сочи. Россия – большая биатлонная страна, с большой телевизионной аудиторией и мы должны проводить крупные соревнования в Тюмени.

Примет ли Тюмень этапы Кубка мира в других сезонах? Этот вопрос будет обсуждаться в июле. Я думаю, что мы должны предоставить этапы Кубка мира трём городам, претендующим на проведение, чемпионата мира 2021 года. Я уверен, что в случае восстановления членства РУСАДА в ВАДА, Тюмень вновь подаст свою заявку на проведение главного биатлонного старта. Также IBU считает, что за право проведение поборется словенская Поклюка и чешское Нове-Место, несмотря на заявление об отказе претензий на чемпионата мира 2021 года. Думаю, что нам нужно проводить этапы Кубка мира в этих трёх местах для подготовки к чемпионату планеты. В июле также будут рассмотрены вопросы о других биатлонных местах – Беларуси, США, Швейцарии и Китае. Думаю, что в этих странах могут пройти большие соревнования в ближайшем будущем», — цитирует Бессеберга «Тюменская арена».