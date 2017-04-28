Тутберидзе: Цурская — девочка с огромным талантом, но сложным здоровьем

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о проблемах со здоровьем своей воспитанницы 15-летней Полины Цурской, которая является победительницей финала юниорского Гран-при сезона-2015/16. На чемпионате мира среди юниоров 2017 года спортсменка заняла только 10-е место.

«Что с Цурской? Сложный вопрос. Девочка с огромным талантом, но сложным здоровьем. Федерация и мы пытаемся поддержать её здоровье. Мы будем делать всё, пока она имеет хоть какой-то шанс и желание кататься. Её неоднократно вывозили в Германию, там оперировали. У неё присутствуют генетические предрасположенности, которые редко встречаются. Это у неё в отца. В этот раз она приехала на ЧМ с очень серьёзным диагнозом. Но она хочет кататься, мы будем делать всё, что можем», — передаёт слова Тутберидзе корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.