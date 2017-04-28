«Интер» вышел в финал Кубка УЕФА по мини-футболу, обыграв «Кайрат»

В Алма-Ате проходит «Финал четырёх» Кубка УЕФА по мини-футболу. Во втором полуфинальном матче встретились испанский «Интер» и казахстанский «Кайрат». Первая половина игры осталась за хозяевами площадки, но после перерыва сначала Рикардиньо сравнял счёт, оформив дубль в матче. А затем Ортис принес «Интеру» победу.

Мини-футбол. Кубок УЕФА. Полуфинал. Алма-Ата

«Интер» (Испания) – «Кайрат» (Казахстан) – 3:2 (1:2).

Голы: Рикардиньо, 12, 23, Ортис, 38 – Кабреува, 4, Игор, 16.

Ранее первым финалистом стал лиссабонский «Спортинг», обыгравший югорскую команду «Газпром-Югра» со счётом 2:1. «Газпром-Югра» сложил полномочия действующего победителя турнира.