Аржанова переизбрана на пост президента CMAS

Сегодня, 28 апреля, в Риме состоялась отчётно-выборная конференция Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) — международной организации, объединяющей национальные федерации подводного спорта и дайвинга, сообщает пресс-служба Федерации подводного спорта Томской области. По итогам конференции президентом CMAS была переизбрана россиянка Анна Аржанова, которая занимает этот пост с 2013 года. Также Аржанова является президентом Федерации подводного спорта России.

Переизбрание Аржановой связано с доверием и высокой оценкой её работы со стороны руководителей национальных федераций подводного спорта.