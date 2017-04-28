Французский регбист нокаутировал судью и подрался с соперниками

Игрок французского регбийного клуба «Сент-Эстев», который выступает в молодёжной лиге Франции, получивший желтую карточку, ударил судью в лицо, послав его в нокаут, а затем устроил драку с несколькими соперниками, сообщает The Independent.

Президент клуба Кристиан Коцца сообщил, что в этом сезоне этот игрок, личность которого пока не сообщается, уже отбывал 4-матчевую дисквалификацию, и Коцца не хотел, чтобы тот продолжал выступать за его команду.

Теперь дебоширу грозит пожизненная дисквалификация. Судья, который получил в результате удара травмы скулы и челюсти, обратился в больницу и уже идёт на поправку.

Видео этого скандального эпизода можно посмотреть в социальной сети «Твиттер».