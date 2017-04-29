Известны пары плей-офф чемпионата России по мини-футболу в Суперлиге

По завершению матчей 22-го тура чемпионата России по мини-футболу определились пары плей-офф. Команды, занявшие первые восемь мест, продолжают борьбу за медали со стадии четвертьфинала. Каждая серия противостояний длится до трёх побед одной из команд.

По итогам регулярной части сезона сложились следующие пары для участия в плей-офф:

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Прогресс» (Глазов)

«Дина» (Москва) — КПРФ (Москва)

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Тюмень» (Тюмень)

«Динамо» (Московская область) — «Синара» (Екатеринбург)

Первые и вторые матчи четвертьфиналов пройдут 6-7 мая, третьи и при необходимости четвёртые встречи запланированы на 10-11 мая, пятые матчи – на 14 мая. Первый, второй и пятый поединки проходят на площадке клуба, занявшего более высокое место в турнирной таблице.

Полуфиналы пройдут с 18 по 26 мая, медали будут разыграны с 30 мая по 7 июня.