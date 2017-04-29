Червякова и Морозова пробились в полуфинал ЧЕ по бадминтону в парном разряде

Россиянки Анастасия Червякова и Ольга Морозова одержали победу над представительницами Нидерландов Эфье Мускенс и Селеной Пик со счётом 19:21, 21:16, 21:14 в четвертьфинале парных соревнований на чемпионате Европы по бадминтону, который проходит в Колдинге. В мужском парном разряде Владимир Иванов и Иван Созонов проиграли датчанам Матиасу Кристиансену и Давиду Даугарду со счётом 15:21, 21:19, 15:21.
Бадминтон. Чемпионат Европы. Колдинг, Дания
Мужчины. Парный разряд. Четвертьфинал
Анастасия Червякова/Ольга Морозова (Россия) — Эфье Мускенс/Селена Пик (Нидерланды) — 19:21, 21:16, 21:14.
Женщины. Парный разряд. Четвертьфинал
Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия) — Матиас Кристиансен/Давид Даугард (Дания) — 15:21, 21:19, 15:21.