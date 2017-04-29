Карякин и Крамник сыграли вничью на Мемориале Гашимова

Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Владимиром Крамником в седьмом туре шахматного мемориала Вугара Гашимова, который в четвертый раз проходит в Шамкире (Азербайджан). Соперники согласились на ничью на 48-м ходу.

В остальных встречах седьмого тура также не был выявлен победитель. Партии Павел Эльянов (Украина) — Уэсли Со (США), Пентала Харикришна (Индия) — Радослав Войташек (Польша), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Майкл Адамс (Англия) и Теймур Раджабов (Азербайджан) — Веселин Топалов (Болгария) завершились вничью.

Положение после семи туров: 1. Мамедьяров – 5 очков. 2-4. Адамс, Топалов, Со — по 4. 5. Эльянов — 3,5. 6-9. Карякин, Крамник, Раджабов, Войташек — по 3. 10. Харикришна — 2,5.