Майорова: Червякова и Морозова здорово выдержали физически и психологически

Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова прокомментировала выступление своих подопечных в четвертьфиналах мужских и женских парных соревнований на чемпионате Европы, где Анастасия Червякова и Ольга Морозова пробились в полуфинал, а Владимир Иванов и Иван Созонов не сумели преодолеть этот рубеж.

«Девчонки здорово выдержали физически и психологически, что нельзя сказать об Иване и Володе. Волан медленный у датчан, хорошая защита, Иванов не мог пробить, а Созонов делал в два раза больше ошибок, чем обычно. В третьей партии Иванов не выдержал физически и тоже начал ошибаться. Но главное — не могли пробить и много розыгрышей проиграли в атаке», — приводит слова Майоровой пресс-служба НФБР.