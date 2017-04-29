Карлов: наверное, я был вправе ожидать вызова в сборную России по гандболу

Гандболист краснодарского СКИФа Игорь Карлов в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал об эмоциях от вызова в сборную России на сбор перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы с командой Швеции, которые пройдут 3 и 6 мая.

«Знаете, на вызов в сборную надеешься всегда, если показываешь достойную игру. А мы и по сезону идём неплохо, и Кубок России выиграли. Так что ожидать вызова я был, наверное, вправе. Другое дело – пока не знаю, попаду в окончательный список или нет. Но на тренировках я постараюсь сделать всё, что от меня зависит, чтобы на этот раз попасть в основной состав.

Официальных матчей за сборную России у меня в активе нет, только два товарищеских. На «Рождественском турнире» в Москве сыграл пару-тройку минут с голландцами, а ещё играл на выезде с Сербией в одной встрече, забил один гол", — рассказал Карлов.