Джунху сравнял счёт в полуфинале чемпионата мира по снукеру с Селби

Китаец Дин Джунху лучше провёл третью сессию полуфинального матча чемпионата мира по снукеру в Шеффилде с англичанином Марком Селби. Представитель Поднебесной выиграл пять фреймов из восьми и сравнял счёт в противостоянии до победы в 17 фреймах — 12:12. Четвёртая сессия пройдёт в субботу, 29 апреля.

Во втором полуфинале между четырёхкратным чемпионом мира шотландцем Джоном Хиггинсом и англичанином Барри Хокинсом после двух первых сессий впереди Хиггинс — 10:6. В субботу спортсмены проведут третью и четвёртую сессии.