Николаев победил в беге на 3 км на ЧР по кроссу в Жуковском

Егор Николаев победил на чемпионате России по кроссу в Жуковском на дистанции 3 км. Забег на 8 км выиграл Игорь Максимов. Среди женщин первенствовали Екатерина Соколова на дистанции 2 км и Людмила Лебедева в забеге на 6 км.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России по кроссу. Жуковский

Мужчины. 3 км

1. Егор Николаев – 8.39.

2. Сергей Попов – 8.41.

3. Алексей Гущин – 8.45.

Мужчины. 8 км

1. Игорь Максимов – 23.35.

2. Андрей Лейман – 23.38.

3. Михаил Стрелков – 23.44.

Женщины. 2 км

1. Екатерина Соколова – 6.18.

2. Марина Поспелова – 6.20.

3. Светлана Карамашева – 6.23.

Женщины. 6 км

1. Людмила Лебедева – 19.43.

2. Наталья Власова – 19.46.

3. Александра Гуляева – 19.55.