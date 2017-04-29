Николаев победил в беге на 3 км на ЧР по кроссу в Жуковском

Егор Николаев победил на чемпионате России по кроссу в Жуковском на дистанции 3 км. Забег на 8 км выиграл Игорь Максимов. Среди женщин первенствовали Екатерина Соколова на дистанции 2 км и Людмила Лебедева в забеге на 6 км.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России по кроссу. Жуковский
Мужчины. 3 км
1. Егор Николаев – 8.39.
2. Сергей Попов – 8.41.
3. Алексей Гущин – 8.45.
Мужчины. 8 км
1. Игорь Максимов – 23.35.
2. Андрей Лейман – 23.38.
3. Михаил Стрелков – 23.44.
Женщины. 2 км
1. Екатерина Соколова – 6.18.
2. Марина Поспелова – 6.20.
3. Светлана Карамашева – 6.23.
Женщины. 6 км
1. Людмила Лебедева – 19.43.
2. Наталья Власова – 19.46.
3. Александра Гуляева – 19.55.