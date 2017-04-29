Хиггинс: победа на ЧМ-2017 по снукеру станет для меня главной в карьере

Четырёхкратный чемпион мира по снукеру шотландец Джон Хиггинс признался, что надеется на победу на чемпионате мира — 2017 в Шеффилде, а также высоко оценил класс Марка Селби.

«В мае мне исполнится 42 года. Поэтому если мне удастся выиграть текущий чемпионат мира, то это будет главным достижением в моей карьере.

Что касается Марка Селби, то он один из лучших снукеристов в истории. У него нет слабых мест, поэтому с ним крайне тяжело играть», — приводит слова Хиггинса The Guardian.

В полуфинале Хиггинс после двух сессий выигрывает у Барри Хокинса со счётом 10:6.