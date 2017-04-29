Червякова и Морозова — бронзовые призёры ЧЕ по бадминтону в парном разряде

Россиянки Анастасия Червякова и Ольга Морозова в полуфинале парного разряда чемпионата Европы по бадминтону в Колдинге (Дания) уступили хозяйкам соревнований Камилле Риттер Юль и Кристине Педерсен. Таким образом, Анастасия и Ольга завоевали бронзовые награды.

В финале Риттер Юль и Педерсен сыграют с болгарками Габриэлой Стоевой и Стефани Стоевой. Вторую бронзу завоевали англичанки Лаурен Смит и Сара Уолкер.

Бадминтон. Чемпионат Европы. Колдинг, Дания

Женщины. Парный разряд. Полуфинал



Анастасия Червякова/Ольга Морозова (Россия) — Камилла Риттер Юль/Кристина Педерсен (Дания) — 0:2 (10:21, 13:21).