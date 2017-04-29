Хант стал обладателем КМ по хайдайвингу, Федотов — 11-й, Сильченко — 13-й

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Париж примет чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2020 года

Бутов: у нас почти нет конкурентоспособных атлетов в недавно успешных видах

Мутко: какие могут быть вопросы к нашей федерации лёгкой атлетики?

Медведева: так погружаюсь в себя на турнирах, что не слышу, как со мной говорят

Коган: Ковтун ещё не может похвастаться стабильным исполнением сложных элементов

Тутберидзе: Щербакова и Трусова могут исполнять в программах и по два четверных

Тутберидзе: у нас не один Авербух ставит программы для Медведевой

Горшков: заключительный этап подготовки фигуристов к ОИ может пройти в Ниигате

Медведева: конкуренция меня не раздражает, а, наоборот, подстёгивает

Медведева: когда я исполнила лишний прыжок, это была моя самодеятельность

РУСАДА: призёр ЧЕ-2011 бегунья Шармина дисквалифицирована до декабря 2022 года

Фигуристка Радионова перешла из группы Гончаренко к тренеру Буяновой

Тюмень примет этап Кубка мира по биатлону в следующем сезоне

Селби вышел вперёд в полуфинальном матче с Дином Джунху на ЧМ по снукеру

«Газпром-Югра» проиграл «Спортингу» в полуфинале Кубка УЕФА по мини-футболу

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«Интер» вышел в финал Кубка УЕФА по мини-футболу, обыграв «Кайрат»

ОКР ответил на призыв парламента Германии отстранить РФ от ОИ-2018

Карлов: сборной РФ по гандболу по силам хорошо сыграть со Швецией в отборе на ЧЕ

Французский регбист нокаутировал судью и подрался с соперниками

Рабочая группа МПК представит новую информацию о России на исполкоме в мае

«Сибиряк» обыграл «Синару» и выиграл регулярный ЧР по мини-футболу

Брызгалова и Крушельницкий не пробились в 1/4 финала ЧМ по кёрлингу в миксте

Известны пары плей-офф чемпионата России по мини-футболу в Суперлиге

Червякова и Морозова пробились в полуфинал ЧЕ по бадминтону в парном разряде

Карякин и Крамник сыграли вничью на мемориале Гашимова

Майорова: Червякова и Морозова здорово выдержали физически и психологически

Россияне победили Ирландию на ЧМ по кёрлингу в дабл-миксте

«Байкал-Энергия» не продлил контракт с Грачёвым, тренер возвращается в «Зоркий»

Карлов: наверное, я был вправе ожидать вызова в сборную России по гандболу

Джунху сравнял счёт в полуфинале чемпионата мира по снукеру с Селби

Николаев победил в беге на 3 км на ЧР по кроссу в Жуковском

Хиггинс: победа на ЧМ-2017 по снукеру станет для меня главной в карьере

Мексиканка Хименес победила на Кубке мира по хайдайвингу в Абу-Даби

Дмитриев: не отдал бы сына в заведение, где требуют такую плату, как у Плющенко

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Устюгов: иностранные тренеры сборной России просто в шоке от комаров

Хант стал обладателем КМ по хайдайвингу, Федотов — 11-й, Сильченко — 13-й

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Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?

Анатолий Хованцев 361 (8%) Николай Лопухов 90 (2%) Дмитрий Губерниев 907 (20%) Валерий Польховский 389 (9%) Леонид Гурьев 71 (2%) Павел Ростовцев 299 (7%) Владимир Королькевич 152 (3%) Виталий Мутко 702 (16%) Александр Тихонов 428 (10%) Магдалена Нойнер 1072 (24%)

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