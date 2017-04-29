Хант стал обладателем КМ по хайдайвингу, Федотов — 11-й, Сильченко — 13-й

Британец Гари Хант победил на Кубке мира по хайдайвингу в Абу-Даби. По итогам четырёх прыжков он опередил американца Стива Ло Бю и чеха Михала Навратила, ставших вторым и третьим соответственно. Среди россиян лучший результат показал Никита Федотов, занявший 11-е место.
Хайдайвинг. Кубок мира. Абу-Даби, ОАЭ
Мужчины
1. Гари Хант (Великобритания) – 443,40.
2. Стив Ло Бю (США) – 405,30.
3. Михал Навратил (Чехия) – 381,95...
11. Никита Федотов (Россия) – 295,55…
13. Артём Сильченко (Россия) – 285,00.
14. Игорь Семашко (Россия) – 281,60.