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Видео: красивый гол Рикардинью в полуфинале Кубка УЕФА по мини-футболу

29 апреля 2017, суббота. 16:23. Другие

Испанский «Интер» одержал победу над алма-атинским «Кайратом» в полуфинале Кубка УЕФА по мини-футболу, забив победный мяч за 78 секунд до финального свистка. Встреча «Финала четырёх», прошедшая 28 апреля в Алма-Ате, закончилась со счётом 3:2 в пользу «Интера». Красивым голом в матче отметился Рикардинью, в активе которого дубль и голевая передача. «Интер» в седьмой раз в истории сыграет в финале Кубка УЕФА.

Видео красивого гола Рикардиньо можно посмотреть в «Твиттере».

Обзор матча можно посмотреть в Youtube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МФК Кайрат
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