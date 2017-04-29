Видео: красивый гол Рикардинью в полуфинале Кубка УЕФА по мини-футболу

Испанский «Интер» одержал победу над алма-атинским «Кайратом» в полуфинале Кубка УЕФА по мини-футболу, забив победный мяч за 78 секунд до финального свистка. Встреча «Финала четырёх», прошедшая 28 апреля в Алма-Ате, закончилась со счётом 3:2 в пользу «Интера». Красивым голом в матче отметился Рикардинью, в активе которого дубль и голевая передача. «Интер» в седьмой раз в истории сыграет в финале Кубка УЕФА.

Видео красивого гола Рикардиньо можно посмотреть в «Твиттере».

Обзор матча можно посмотреть в Youtube.