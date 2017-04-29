Гонщик Sky в ходе «Тура Романдии» оскорблял на расовой почве соперника из FDJ

Итальянский гонщик Джанни Москон использовал расовые оскорбления в адрес француза Кевина Резы из FDJ в ходе третьего этапа гонки Мирового «Тура Романдии», сообщает Cycling News.

Спортивный директор Sky Николя Порталь назвал этот инцидент неприемлемым, а пресс-атташе сообщил, что по этому поводу будет проведено внутреннее расследование. В британской команде отметили также, что Реза принял извинения от Москона, но сам француз отказался давать какие-либо комментарии насчёт произошедшего.

«Шокирован тем, что в пелотоне есть дураки, которые используют расовые оскорбления. Вы позор нашего спорта», — написал в своём «твиттере» товарищ Резы по команде, швейцарец Себастьен Райхенбах.