А. Аверина выиграла этап КМ по художественной гимнастике в Баку

Россиянка Арина Аверина одержала победу в личном многоборье на третьем этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку (Азербайджан).

Второе место заняла ещё одна российская гимнастка Александра Солдатова. Соотечественниц в итоговой таблице разделили 0,45 балла. Бронзовым призёром стала Невьяна Владинова из Болгарии.

Художественная гимнастика. Кубок мира. Третий этап. Азербайджан, Баку

Личное многоборье

1. Арина Аверина (Россия) — 71,250.

2. Александра Солдатова (Россия) — 70,800.

3. Невьяна Владинова (Болгария) — 68,400.