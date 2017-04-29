Ватерполистки «Кинеф-Сургутнефтегаз» выиграли Евролигу

Ватерполистки российского клуба «Кинеф-Сургутнефтегаз» одержали победу в Евролиге сезона-2016/17, обыграв в решающем матче «Финала четырёх» греческий «Олимпиакос» со счетом 7:6.

«Финал четырёх» проходил в городе Кириши Ленинградской области.

Бронзовые медали взяли ватерполистки испанской команды «Сабадель», которые в матче за третье место обыграли ещё одну команду из Испании — «Матаро» — со счетом 7:5.

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«Кинеф-Сургутнефтегаз» (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 7:6 (4:1, 1:2, 1:1, 1:2).