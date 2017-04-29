Крушельницкий и Брызгалова завоевали лицензию на ОИ-2018 в дабл-миксте

Российские кёрлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали лицензию на Олимпиаду-2018 в дисциплине «дабл-микст».

Российская смешанная пара, победившая на чемпионате мира 2016 года, в матче 1/2 финала турнира за 9-16-е места чемпионата мира — 2017, который проходит в Летбридже (Канада), обыграла сборную Шотландии со счетом 6:5. Очков, набранных за выступление на двух последних чемпионатах мира, достаточно для квалификации на ОИ-2018, где дабл-микст дебютирует в олимпийской программе.