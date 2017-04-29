Карякин обыграл Эльянова в восьмом туре мемориала Гашимова в Азербайджане

Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над украинцем Павлом Эльяновым в восьмом туре международного шахматного турнира памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова, который проходит в Шамкире.

В других партиях американец Уэсли Со сыграл вничью с азербайджанцем Теймуразом Раджабовым, болгарин Веселин Топалов разошёлся миром с представителем Индии Пенталой Харикришной, поляк Радослав Войташек одержал победу над Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана, а россиянин Владимир Крамник выиграл у англичанина Майкла Адамса.

Шахматы. Мемориал Вугара Гашимова. Шамкир, Азербайджан

После восьмого тура

1. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 5.

2-3. Уэсли Со (США), Веселин Топалов (Болгария) — по 4,5.

4-7. Майкл Адамс (Англия), Радослав Войташек (Польша), Владимир Крамник (Россия), Сергей Карякин (Россия) — по 4.

8-9. Павел Эльянов (Украина), Теймураз Раджабов (Азербайджан) — по 3,5.

10. Пентала Харикришна (Индия) — 3.