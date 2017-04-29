Бондаренко стала третьей на этапе Кубка Европы по BMX в Нидерландах

Россиянка Ярослава Бондаренко завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка Европы по BMX, который проходит в Эрпе. Победу одержала голландка Лаура Смюлдерс, а второе место досталось представительнице Дании Симоне Кристенсен. Ещё одна россиянка Наталья Суворова остановилась в шаге от пьедестала.

BMX. Этап Кубка Европы. Эрп, Нидерланды

Женщины

1. Лаура Смюлдерс (Нидерланды).

2. Симона Кристенсен (Дания).

3. Ярослава Бондаренко (Россия).

4. Наталья Суворова (Россия).

На мужском турнире россияне Константин Галямов, Павел Малышенков, Евгений Клещенко и Александр Катышев остановились на стадии полуфинала.