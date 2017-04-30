Свен Крамер сломал ключицу в результате падения незадолго до финиша велогонки

Трехкратный олимпийский чемпион в конькобежном спорте, девятикратный чемпион мира в классическом многоборье и 19-кратный чемпион мира на отдельных дистанциях, голландец Свен Крамер сломал левую ключицу в результате падения на велогонке. Крамер участвовал в ней в рамках подготовки к олимпийскому сезону, сообщает NOS.

Ближе к концу гонки, примерно за пять километров до финиша, Свен попал в завал, в результате чего и получил этот перелом. Несмотря на это и на предстоящую ему операцию, Крамер надеется возобновить тренировки уже на следующей неделе.